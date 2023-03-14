В Тюмени построят межмуниципальный приют для тысячи собак

10:40 14 марта 2023
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Приют на тысячу бездомных собак построят в Тюмени на улице Чекистов, сейчас разрабатывается проектная документация, сообщил замглавы города Владимир Кильтау на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

По словам Кильтау, в новом приюте будут содержаться животные, отловленные с улиц Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов.

Кильтау напомнил, что имеющийся городской приют также функционирует как межмуниципальный. Его работа достаточно эффективна. Делегации из других субъектов РФ приезжают в Тюмень перенимать опыт работы городского приюта и берут себе для реализации тюменские наработки. 

После открытия нового приюта старый закроют, пояснил руководитель "ЛесПаркХоза" Сергей Нефедов. 

Теги: администрация Тюмени , Кильтау , отлов уличных собак , приют , уличные собаки
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