В Тюмени построят межмуниципальный приют для тысячи собак

Приют на тысячу бездомных собак построят в Тюмени на улице Чекистов, сейчас разрабатывается проектная документация, сообщил замглавы города Владимир Кильтау на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы.

По словам Кильтау, в новом приюте будут содержаться животные, отловленные с улиц Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов.

Кильтау напомнил, что имеющийся городской приют также функционирует как межмуниципальный. Его работа достаточно эффективна. Делегации из других субъектов РФ приезжают в Тюмень перенимать опыт работы городского приюта и берут себе для реализации тюменские наработки.

После открытия нового приюта старый закроют, пояснил руководитель "ЛесПаркХоза" Сергей Нефедов.