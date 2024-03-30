Для приюта "Лучший друг" испекут печенье

4 апреля в 13:00 в холле Молодежного театрального центра "Космос" состоится мастер-класс от студенческого экологического сообщества ТюмГУ "5R". Участники и зрители XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" приготовят печенье, а также смогут отправиться в приют для животных.

Молодые люди сделают тесто из геркулеса, яблок и муки и слепят из него заготовки для печенья. Позже, команда экосообщества запечет их.

Для желающих "5R" организует поездку в приют "Лучший друг". Студенты смогут передать готовое печенье, помочь с уборкой территории или погулять с собаками. К событию также могут присоединиться все желающие тюменцы, - сообщает КП-Тюмень.

— Мастер-классом мы хотим привлечь внимание к проблеме бездомных домашних животных. Нужно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Также не менее важно помогать животным, оставшимся без хозяев, ведь они не виноваты, что однажды их оставили на улице, — рассказала Ярослава Стрельцова, представитель сообщества "5R".