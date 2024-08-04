Тюменцы приняли активное участие в акции приюта "Лучший друг"

734 тюменца поучаствовали в акции "Собачья и кошачья радость" в приюте "Лучший друг" с февраля по июль 2024 года.

Они познакомились с историей места, его четвероногими обитателями, прошли инструктаж по технике безопасности пребывания на территории, помогли персоналу приюта, сообщили в АНО ДМЦ "Грин Хелперс".

Добровольцы выгуливали животных, вычесывали им шерсть, прибирались на территории приюта, убирали скошенную траву на выгуле, наводили чистоту в вольерах и кошачьем домике, провели генеральную уборку в теплых вольерах, нарубили говяжьих костей и заготовили мясо для приготовления каш. На мастер-классах участники научились пользоваться торцовочной пилой, углошлифовальными машинами и шуруповертом, отсортировали строительные материалы приюта, сделали столярные козлы, помогли в установке вагончика, отремонтировали будки. На встречах с психологом добровольцы узнали о системе добровольческого служения в регионе, а также — как профилактировать эмоциональное выгорание.

"Приют "Лучший друг" работает благодаря пожертвованиям и труду волонтеров. Каждый человек, который приходит к животным, даже если просто пообщаться с ними, вносит большой вклад в общее дело, так как способствует их социализации, появлению доверия к людям, что непременно способствует передаче кошек и собак в добрые руки", — поделилась координатор проекта от приюта Алена Ажгибецова.

В 2024 году акции "Собачья и кошачья радость" проводятся в рамках проекта "Собачья и кошачья радость: вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность через оказание помощи приюту для животных" с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Кроме акций, проект включает мастер-классы по ведению хозяйственных работ в приюте, психологическую поддержку добровольцев и вебинары, на которых рассказывается, как избежать выгорания, как отличить добровольческую деятельность от добровольно-принудительной и многое другое. На протяжении реализации проекта снимают видеоролики и фильм о работе волонтеров в приюте, сообщает Тюменская линия.