В Центральном административном округе Тюмени с начала года произошло 77 ДТП

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В этом году на территории Центрального административного округа Тюмени произошло 77 ДТП, в них погибли 2 человека, 116 человек ранены. По аварийности округ занимает второе место после Калининского, где зафиксированы 109 дорожных аварий.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность движения на улице Максима Горького в районе поворота у ТРЦ "Гудвин". В 2020 году здесь произошло 8 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Причина большинства ДТП – нарушение очередности проезда. В этом году водители спровоцировали на перекрестке 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Самыми аварийными перекрестками в Центральном округе в этом году стали развязки улиц Профсоюзной и Циолковского, Щербакова и Газовиков.

Пешеходы в Центральном АО в этом году стали реже нарушать правила перехода проезжей части, а водители стали чаще пропускать их на пешеходных переходах, число ДТП на "зебрах" уменьшилось в несколько раз.

34 нарушения ПДД выявили сегодня наряды ДПС в Центральном округе, в том числе грубые: два автомобилиста задержаны за рулем без водительских удостоверений, один из них не имеет права управления транспортом вовсе, второй – лишен его за пьяное вождение в 2019 году.

"Превентивные мероприятия по снижению аварийности в Центральном округе продлятся в течение дня. Вечером автоинспекторы возьмут под контроль развлекательные и питейные заведения, выявляя нетрезвых автомобилистов, места массового сбора молодых автомобилистов и парковки крупных торговых центров", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.