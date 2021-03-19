В Тюмени собираются провести чемпионат по онлайн-игре "Мой выбор 3.0"

В тюменской "Точке кипения" 18 марта презентовали обновленную версию игры "Мой выбор 3.0". Это первая онлайн-игра про социальный капитал, которую разработали тюменские общественники: волонтёры, специалисты в области благотворительности и ведущие игротехники региона.

Организаторы сообщили, что в новой версии обновили контент, геймдизайн и разработали удобный пользовательский интерфейс. Добавили в игру интересных и новых заданий, нестандартных ситуаций, а также многопользовательский и однопользовательский режимы игры. Все это скоро будет доступно на игровой платформе www.мойвыбор72.рф.

Заявки на игру принимаются до 15 апреля. Регистрация - письмом в свободной форме (с указанием контактов) на электронный адрес politreyd@bk.ru или с помощью регистрации личного кабинета на самой игровой платформе (интеграция через "ВКонтакте".

Цель игры "Мой выбор 3.0" - показать, что успеха можно добиться не только при помощи денег, но и за счет развитых социальных качеств. "Наша игра доказывает, что в жизни важно еще и позитивное восприятие человека в обществе, его авторитет и уважение в тех или иных кругах. Это и входит в понятие "социальный капитал", – рассказал "Комсомольской правде" один из организаторов и председатель ТРОД "Альянс СО НКО" Михаил Мельцер.