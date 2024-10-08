Школа счастливого педагога проедется по тюменским городам

Проект "Школа счастливых педагогов" впервые пройдет в Тобольске, Заводоуковске и Ишиме, в ней примет участие 120 человек – это воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотек, лагерей, частных школ и все те, кто работает с детьми, сообщают организаторы проекта.

Во время занятий и практик каждый из них сможет свежим взглядом посмотреть на свою педагогическую деятельность, понять, какие инструменты, основанные на театральных практиках, применимы в работе с детьми. Участников ожидают занятия по сторителлнингу, упражнения по снятию телесных зажимов, погружение в фокус формирования счастливого иммунитета.

Интенсив в Заводоуковске запланирован 26 и 27 октября, в Тобольске – 14 и 15 декабря, в Ишиме – 15 и 16 февраля. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку тут: театр-рядом.рф/happyteacher и дождаться приглашения от организаторов.

"Наша большая цель – показать инструменты, основанные на театральных практиках, которые развивают образовательную среду. Этот курс про то, как добавить в педагогическую деятельность новый взгляд, когда учитель не учит, а когда он совместно с учениками вступает в исследовательский процесс", – объясняет соорганизатор "Школы счастливых педагогов" Светлана Ханжина.

В течение нескольких лет руководители театрального центра "РяДом" успешно реализуют инновационную методику формирования "счастливого иммунитета" у детей, подростков и молодёжи. Она направлена на развитие эмоциональной устойчивости, здоровой коммуникации, самостоятельности, позитивного настроя. С этой методикой можно познакомиться на образовательном интенсиве. В 2022-2023 году сто тюменских педагогов посетили ШСП и остались более, чем довольны.

"Было так познавательно, искренне, легко, заряжающе и проникновенно! И вы знаете, когда рядом такое окружение, то можно сворачивать горы и созидать, созидать, созидать", – делилась Вика Локтева.

"Мне кажется, чтобы хорошо преподавать, надо все время учиться. Ведь мы все знаем, что есть суперпрофессионалы, которые много знают, но не могут донести информацию до ребенка. А у нас одна общая цель – чтобы дети были активными, умными, конкурентоспособными в этом мире", – отмечала преподаватель обществознания Олеся Лобанова.

Экспертами "Школы счастливых педагогов" выступят руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова, педагог по актерскому мастерству, актер, режиссер Андрей Голубенко и другие.

Интенсив "Школа счастливых педагогов" проводится театральным центром "РяДом" при финансовой поддержке областного бюджета и фонда-оператора президентских грантов.