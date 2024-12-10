Никита Павлов из Тюмени стал призером конкурса "Моя страна — моя Россия"

Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

Студент техникума стройиндустрии Никита Павлов из Тюмени стал призером конкурса "Моя страна – моя Россия", главная идея которого – привлечь молодежь к решению актуальных вопросов социально-экономического развития регионов. Проект тюменца "Слушать – это красиво" занял третье место в номинации "Мое здоровье".

Никита разрабатывает устройство для слабослышащих людей НИКА-С". Оно будет интегрировано с мобильным приложением и настраиваться под личные потребности пользователя. Это может повысить качество жизни людей с нарушениями слуха, важно для их социальной адаптации и большей независимости от обстоятельств и людей. В случае успешного тестирования устройства в Тюмени его можно будет тиражировать в других субъектах РФ и за границей, рассказал Павлов.

В этом году на конкурс "Моя страна – моя Россия" по двенадцати номинациям свои проекты заявили более 55 тысяч жителей России и девяти иностранных государств в возрасте до 35 лет. В финал прошли 170 участников.

Во время награждения победителей прошла в центре знаний "Машук" замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что за годы существования конкурс помог воплотить разные идеи, стал катализатором развития локальных сообществ и стартовой площадкой для масштабных инициатив. Многие из проектов находят отражение в региональных и федеральных программах инвестиционно привлекательны и способствуют созданию новых рабочих мест.

Победители конкурса на воплощение проектов получат гранты, также есть стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, образовательные программы и другие ценные призы.