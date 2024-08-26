В Успенке появился свой Конек-Горбунок

Фото пресс-службы реготделения ЕР

Скульптуру в виде героев сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" установили в парке Юбилейном села Успенка и в честь этого события устроили большой праздник, сообщает пресс-служба реготделения парии "Единая Россия".

Со знаменательным событием всех поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор партийного проекта "Единой России" "Путешествие в сказку "Конек-Горбунок" Андрей Артюхов вместе с главой Тюменского района Ольгой Зиминой и главой сельского поселения Александром Кирьенко.

Андрей Артюхов подарил скульптору Сергею Бабурову и Успенской библиотеке книгу "Вокруг света с Коньком-Горбунком", изданную при поддержке фракции #ЕР72 Тюменской облдумы. В ней собраны иллюстрации к зарубежным изданиям сказки. Андрей Артюхов напомнил, что "Конька" издавали на 30 языках мира, и особенно она полюбилась в Японии, о чем свидетельствуют 50 переизданий.