Моор вручил награды за десять лучших соцпроектов

Руководители 10 лучших реализованных проектов, получивших поддержку по итогам конкурса грантов Губернатора Тюменской области, получили награды.
Церемония награждения прошла при участии главы региона Александра Моора.
В числе отмеченных наградами — проекты по развитию керлинга на колясках, трудовой адаптации инвалидов, адаптивных занятий по горнолыжному спорту для детей и молодежи с ОВЗ, финансовой культуры и потребительской грамотности молодежи, качества организации досуга сельской молодежи и многое другое. Проекты были поддержанны по итогам конкурса 2022 года. За это время они были реализованы и получили оценку.
Александр Моор также встретился с победителями конкурса губернаторских грантов 2024 года.
"В этом году, который объявлен нашим Президентом Годом семьи, на конкурс было представлено много идей и проектов по формированию традиционных семейных ценностей, оказанию помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей. Конкурс проводился по 11 направлениям. Каждый из 113 поддержанных нами проектов по-своему уникален. Все они получили высокую оценку экспертов", — отметил Александр Моор.
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