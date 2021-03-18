У тюменца с неуплаченными штрафами эвакуировали автомобиль

В Тюмени автоинспекторы остановили водителя Toyota с неоплаченными штрафами за нарушения ПДД в сумме 40 тысяч рублей. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

Мужчина заявил, что он не знает о своих штрафах, так как они приходили ему по старому адресу.

"56-летний автомобилист 44 превысил скорость движения, 7 раз проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, 3 раза заехал за стоп-линию, всего у него 54 нарушения ПДД", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы вызвали на место задержания судебных приставов. За долги по нарушениям ПДД автомобиль тюменца эвакуирован на стоянку УФСС. Мужчина заявил, что он готов срочно оплатить долги, чтобы забрать автомобиль.