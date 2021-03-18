Евгений Заболотный: присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" важно для всех поколений

Евгений Заболотный и Степан Киричук в режиме видео-конференц-связи приняли участие в заседании Тюменской областной думы. 18 марта депутаты регионального парламента единогласно поддержали предложение муниципальной власти ходатайствовать перед президентом о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести".

Напомним, что инициативу о присвоении Тюмени почетного звания выдвинули жители, члены региональной общественной палаты и более 50 трудовых коллективов города. В течение года этому предшествовала работа в архивах эвакуированных в Тюмень в годы войны предприятий, а также сотрудничество с Российской академией наук.

В ходе заседания Тюменской областной думы депутаты, выслушав доклад главы города Руслана Кухарука, приняли решение о том, что собранные документы готовы для представления президенту Российской Федерации.

"С учетом тех дополнений, которые сделали областные депутаты, это, в целом, подготовленные материалы, которые дают все возможности для принятия положительного решения и в федеральном центре", - прокомментировал итоги заседания председатель гордумы Евгений Заболотный. Он добавил также, что забота о прошлом – это и забота о будущем.

"Принимая такие решения и вспоминая подвиги наших предков, мы, безусловно, делаем вклад в наше будущее, это важно для всех поколений тюменцев: для тех, кто трудился в годы войны на предприятиях, принимал участие в боях, для ныне живущих и тех, кто будет жить после нас", - подчеркнул он.

Отметим, что в настоящее время почетного звания "Город трудовой доблести" удостоены 20 городов России. В их числе Екатеринбург и Челябинск. В городе, получившем эту государственную награду, устанавливается памятная стела с текстом соответствующего указа президента.