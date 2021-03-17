Депутаты гордумы: областные коллеги поддерживают присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести"

Впервые о начале реализации проекта председатель городской думы Евгений Заболотный объявил на открытии мемориала "Мы победили" в сквере Якова Неумоева в июле 2020 года.

У стелы, где перечислены предприятия, работавшие в Тюмени в годы войны, Евгений Заболотный сказал: "Открытие памятника должно дать старт реализации проекта по присвоению нашему городу звания "Город трудовой доблести".

По его словам, это знаковое событие символизирует связь времен, поколений и показывает, как расцветает тюменская земля, каким становится город. Тюмень сыграла большую роль в годы Великой Отечественной войны: "Стотысячный город работал для нужд фронта, и мы подчеркнули важность этого труда. Это памятник нашим тюменцам".

Вопрос об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" включен в проект повестки заседания Тюменской областной Думы.

Председатель городской думы отметил большую подготовительную и организационную работу по сбору данных и анализу архивных документов, которую провели ветеранские организации, сотрудники музеев предприятий, тюменские волонтеры, правительство области, областная Дума и администрация города.

"Депутаты Тюменской городской думы, – считает Евгений Борисович, – активно поддерживали эту идею. Они участвовали в голосовании на сайте проекта и выступали волонтерами по сбору подписей в поддержку присвоения городу высокого звания, заслуженного тюменцами в военные годы. Звания "Город трудовой доблести" ждут наши ветераны, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы оправдать их ожидания".

Заседание Тюменской областной Думы состоится 18 марта. Познакомиться с историей города в период 1941–1945 гг. и проголосовать за присвоение Тюмени звания "Город трудовой доблести" можно на сайте www.за-тюмень.рф.