В Тюменской области планируют восстановить лес на площади 7,8 тысяч гектаров

В рамках проекта "Сохранение лесов" в 2021 году в Тюменской области планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тыс. га, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тыс. га. Для этого потребуется свыше 16 млн штук сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области.

Чтобы провести лесопосадочные работы качественно и эффективно, посадочный материал ранней весной выкапывают и хранят в снежных буртах или ледниках. Их подготовкой сейчас заняты лесники.

Сеянцы выращиваются в течение 2–3 лет. Ежегодно для этих целей ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" высевается около 1,5 тонн семян. Для повышения их всхожести семена проходят стратификацию (снегование): в тканевых мешочках их закапывают в снег, а перед самым посевом достанут, обсушат и высеют уже в подготовленную почву.

Региональный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 года. К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%.