Во время каникул тюменские школьники отправятся в путешествие по родным краям

Страусиная ферма "Тюменский страус" ВКонтакте

В период весенних каникул учащихся тюменских школ приглашают увлекательно и с пользой провести свободное от уроков время. Местные туроператоры организовали для детей экскурсии по Тюменскому району, не требующие длительных переездов.

Как рассказали в управлении экономики и стратегического развития администрации района, в рамках экскурсии школьники могут побывать на страусиной ферме в селе Чикча, посетить археологический музей-заповедник на берегу озера Андреевское и узнать историю развития сельского хозяйства района в музее села Успенское.

По словам специалистов управления экономики, большой популярностью среди посетителей пользуется рыбная ферма в селе Червишево, где профессионально занимаются разведением ценных пород рыб, таких как стерлядь, осетр, форель. Также в Червишево можно будет посетить "Дом Северных людей", обсерваторию "Старая башня", в селе Ембаево - конный клуб "Аллегро", а в Винзилях - Тюменский зоопарк.

В последнее время туристическая отрасль в экономике Тюменского района набирает обороты. Только за прошлый год более 148 тысяч человек посетили туристические объекты района, в числе которых санатории, детские лагеря, гостиницы, базы отдыха и термальные источники, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.