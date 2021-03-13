В Тюмени обновят график движения дачных маршрутов

Тюменские дачные автобусы выйдут в рейсы с 24 апреля. Графики движения маршрутов к дачным сообществам будут скорректированы.

Как сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, для повышения качества транспортного обслуживания и увеличения количества рейсов до садоводческих объединений будут установлены следующие маршруты регулярных перевозок: №155к "СК Здоровье – с/о Строитель" и №120к "СК Здоровье – с/о Солнечное".

Изменится схема движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок №152, №152к. В схему включили промежуточный остановочный пункт СНТ "Березка", пишет "Тюменская область сегодня".

Информация о режиме работы маршрутов до садоводческих обществ появится в середине апреля на официальном сайте МКУ. Также узнать подробности можно по телефону информационно - справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).