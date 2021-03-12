В ГИБДД назвали два самых аварийных участка Восточного округа

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Сегодня в Восточном административном округе Тюмени в рамках мероприятия по безопасности дорожного движения работают 8 нарядов полка ДПС ГИБДД. В этом году на территории административного округа произошло 31 ДТП. В авариях были ранены 46 человек, в том числе 7 детей.

Каждое шестое ДТП — наезд на пешехода, при этом 3 человека были сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах.

"Два перекрестка ВАО стали самыми аварийными в Тюмени: на перекрестке улиц Дмитрия Менделеева и Николая Федорова произошло 7 ДТП, в которых ранены 10 человек, на перекрестке улицы Станислава Карнацевича и Прокопия Артамонова 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В утренние часы в Восточном округе сегодня выявили 45 нарушений ПДД, в том числе 7 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей, один водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения.