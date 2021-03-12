Тюменские врачи вылечили женщину от рака шейки матки третьей стадии

Специалисты "Медицинском города" в Тюмени избавили 65-летнюю пациентку сразу от двух опухолей. Женщине удалили огромный миоматозный узел матки и успешно излечили от рака шейки матки третьей стадии.

В поликлинику "Медицинского города" в декабре 2020 года тюменку направил гинеколог, к которому она обратилась с характерными жалобами. До возникновения беспокоящих симптомов женщина не посещала кабинет гинеколога 15 лет. Обследование показало злокачественное новообразование шейки матки третьей стадии. По современным стандартам ей было показано химиолучевое лечение.

На этапе планирования специалисты радиологического отделения столкнулись с нестандартной ситуацией — подвести лучевые поля так, чтобы "под прицелом" оказался только орган со злокачественным образованием, было невозможно.

"Диагностические мероприятия на этапе обследования показали в полости матки наличие огромного кальцинированного миоматозного узла, который занимал весь малый таз. Новообразование соответствовало категории особенно крупных — 12 см. По стандартам лечения для успешного исхода лучевой терапии в зону облучения должна попадать вся матка целиком как орган риска. Наличие довольно крупного миоматозного узла матки ставило под удар лучевого воздействия соседствующий в брюшной полости кишечник, на который оказывалась ненужная лучевая нагрузка",— рассказала Татьяна Григоренко, заведующая радиологическим отделением №1 "Медицинского города".

Пациентка рисковала выйти из больницы с вылеченным онкологическим заболеванием, но с выраженными последствиями лучевого лечения для здоровья кишечника. Решить проблему на благо пациентки удалось в содружестве служб Медицинского города – на внутреннем консилиуме, совместно с гинекологами Медицинского города, было решено включить в лечение пациентки дополнительный предлучевой, операционный этап.

Хирурги "Медицинского города" Мария Кузьменко и Андрей Вовк ювелирно убрали доброкачественное образование в матке, не допустив миграции злокачественных клеток раковой опухоли и пораженного клетчаточного пространства внутри организма, и позволили радиотерапевтам провести безопасное для здоровых органов лечение злокачественного образования.

Впоследствии пациентке было проведено двухэтапное лучевое лечение в сочетании с монохимиотерапией.

"Помимо успешной терапии по случаю рака шейки матки, в итоге многоступенчатого лечения, пациентка выписана из Медицинского города с излеченным раком шейки матки и другим качеством жизни. Крупный миоматозный узел, с которым пациентка жила долгие годы, создавал немало дискомфорта, начиная от увеличенного объема живота и заканчивая его негативным воздействием на окружающие органы и ткани – это как минимум компрессия мочевого пузыря, кишечника", — рассказала заведующая Татьяна Григоренко.