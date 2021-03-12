Житель Тюменской области отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Уватский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя поселка Туртас. Мужчина был признан виновным по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Житель Уватского района на основании судебного решения обязан был ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Алименты мужчина не платил, за что привлекался к административной ответственности. Задолженность по платежам на ноябрь 2020 года составила более 600 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.