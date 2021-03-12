В Тюмени к осени откроют две новые школы в микрорайонах

В Тюмени продолжаются отделочные работы на строительстве двух крупных школ в рамках нацпроекта "Образование". Одна такая школа проектной мощностью на 1200 учебных мест расположена у ЖК "Звездный" в районе улицы Тимофея Чаркова, вторая находится на пересечении улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева.

Сейчас внутри зданий ведется укладка напольного керамогранита, устройство подвесных потолков, поклейка обоев. Каждая школа состоит из трех блоков: два блока для старших и младших учебных классов соответственно, в среднем блоке расположены спортивный и актовый залы, а также столовая с обеденным залом.

По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, проект тюменской школы на 1200 учебных мест типовой и является своеобразным модулем, позволяющим сохранить средний общественный блок с помещениями столовой, спортзала и актового зала, при этом вносить изменения в два других учебных блока (для младших и старших классов) путем уменьшения длины, направления, этажности. "Таких школ уже в Тюмени построено 3, еще одна школа в Тобольске, — рассказал Павел Перевалов. — Еще одна такая школа строится в районе сквера Комсомольский, ее строительство началось летом 2020 года. На сегодняшний день возводится коробка здания, ведется остекление и устройство инженерных сетей".

Школы в районе ЖК "Звездный" и улиц Зелинского-Менделеева примут учеников в сентябре 2021 года. Помимо активного строительства объектов образования, ведется также и проектирование этих соцобъектов. В настоящее время в разной стадии готовности находятся 29 проектов школ, 8 из которых – в Тюмени.

В Тюменской области каждый год вводят в эксплуатацию не менее трех школ, причем строят образовательные учреждения не только в крупных городах области, но и в сельских поселениях, а также в труднодоступных территориях. В 2020 году в рамках нацпроекта "Образование" завершилось строительство семи школ, в 2019 году – трех школ.