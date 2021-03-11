В ОКБ № 1 лечение после инсульта прошли более 400 человек

Фото: пресс-служба ОКБ № 1

В Областной клинической больнице №1 Тюмени на базе первичного сосудистого отделения создана мультидисциплинарная реабилитационная бригада, которая начинает лечение экстренно поступившего пациента в течение первых 24 часов от развития заболевания. Более 300 пациентам здесь уже помогли восстановиться после инсульта за прошедший 2020 год. В этом году в отделении уже прошло лечение 113 больных.

Согласно российским стандартам в мультидисциплинарную бригаду входят врач-невролог, инструктор-методист, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, медицинский психолог, физиотерапевт, медсестра. Каждый из специалистов вносит свой неоценимый вклад в восстановление больных после инсульта.

Лечение проводится в специально оборудованных помещениях после комплексной оценки и в зависимости от индивидуальных потребностей больного. Каждый из врачей бригады осматривает поступившего пациента и на основе их заключений принимается общее решение о тактике лечения и восстановления. При необходимости в стратегию вносится коррективы – также коллегиально.

Мультидисциплинарная бригада – это группа профессионалов, которые точно знают, как распознать проблемы пациента, подобрать лечение и, главное, правильную реабилитацию, ориентированную на максимально возможное восстановление жизни. Той самой, которая была до болезни.

"У каждого специалиста бригады – своя методика и применяемое в процессе лечения оборудование. К примеру, у медицинского психолога – это развивающие наборы, тесты. У инструктора по ЛФК – специальные тренажеры. В зависимости от самочувствия, занятия с пациентом длятся до трех часов в день. График восстановления после инсульта – щадящий и в то же время максимально возможный. Нам важно на первом этапе не терять ценные минуты, сделать все возможное, чтобы человек вернулся к самостоятельному решению бытовых вопросов как можно быстрее", — рассказал Рашит Раемгулов, заведующий сосудистым отделением ОКБ №1.

Каждая маленькая победа на первом этапе в деле восстановления двигательных функций имеет огромное значение для пациента в будущем. Далее ему предстоит второй этап реабилитации. Как правило, в Тюмени пациентов после перенесенного инсульта направляют в Областную клиническую больницу №2 – там имеется специализированное отделение медицинской реабилитации. Затем следует третий, заключительный этап восстановления – амбулаторный.

"Как правило, сосудистая катастрофа настигает людей в более старшем возрасте – после 50 лет. Но есть исключения – от инсульта не застрахованы и молодые люди. В процессе восстановления больных, к примеру, тридцати лет, присутствует положительный фактор – их огромная воля и стремление во что бы то ни стало стать, как и прежде, полноценным членом общества. У многих есть дети, родители, о которых нужно заботиться, что выступает очень большим стимулом к победе в восстановлении двигательной активности. Это доказанная практика: когда человек сам искренне желает быстрее вернуться к жизни, в том числе – профессиональной, успех лечения очевиден", – говорит Иван Аминев, инструктор-методист по ЛФК первичного сосудистого отделения.

Восстановительный период у каждого пациента индивидуальный – всё зависит от состояния самого больного: каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. В результате проведенной работы снижается степень инвалидизации пациента, уровень качества жизни становится выше. Да и опыт показывает, что чем раньше начаты восстановительные меры, тем быстрее происходит адаптация человека.

По словам врача-логопеда Анны Ивановой, очень важно как можно быстрее восстановить функцию глотания. В ОКБ №1 проводят уникальную предварительную диагностику, называемую фиброларингоскопией – с помощью эндоскопа с видеокамеры оценивают функции глотания человека. Важно устранить все признаки нейрогенной дисфагии, которая бывает легкой, средней и тяжелой степени. В реанимации находятся пациенты с тяжелой формой, у которых после начала лечения могут пройти месяцы, прежде они смогут самостоятельно принимать пищу. Как правило, занятия продолжаются и далее, после выписки, чтобы закрепить результат.

"Психосоматические заболевания, а также психофизиологические механизмы стрессовой реакции описаны уже давно. Мы работаем с личностными и ситуационными переменными, в частности острый и хронический стресс влияют на возникновение, клинические проявления и течение заболевания. Это один из пунктов деятельности. Диагностическая беседа, применение тестирования, методы различных направлений психотерапии демонстрируют положительные результаты применительно к психосоматическим расстройствам и заболеваниям, к которым, безусловно, относится сердечно-сосудистая сфера", – говорит Юлиана Ковязина, медицинский нейропсихолог первичнго сосудистого отделения.

В отделении планируется ряд нововведений. Мультидисциплинарная бригада пополнится новыми специалистами: появится социальный работник, врач физической и реабилитационной медицины, медицинская сестра по реабилитации. Будет установлено новое оборудование: подъемник, с помощью которого можно будет одновременно поднимать и взвешивать пациента.