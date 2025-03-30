Реабилитации тюменцев после инсульта помогают эрготерапевты

Эрготерапевты работают с людьми всех возрастов, перенесших инсульты, черепно-мозговые травмы, переломы, а также с теми, кто сталкивается с последствиями онкологических и кардиологических заболеваний, помогая им справляться с различными физическими, эмоциональными и когнитивными трудностями.

Эрготерапевт Тюменского областного лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" Елена Мареева впервые узнала о своей профессии в 2018 году.

– Эта специальность была забыта и не востребована, но с развитием реабилитации о ней вновь вспомнили. Мне предложили попробовать себя в этой области. Вначале я не понимала, что именно меня ждет, с чем предстоит работать. Когда начала смотреть видеоуроки, различные конференции, стала погружаться, вникать, разбираться в этой теме и поняла, насколько это важно для пациентов, – рассказала специалист.

По ее наблюдениям, женщины более целеустремленные. Они осознают свою ответственность перед семьей и серьезнее подходят к вопросам здоровья и лечения.

– У меня была пациентка 84 лет. Ее привезли к нам после инсульта в тяжелом состоянии. Она была лежачей, могла лишь переворачиваться в постели. После 21 дня реабилитации пациентка смогла встать и начала ходить с тростью, а потом и вовсе отказалась от нее. Это лишний раз подтверждает, что все возможно – главное желание, – добавила специалист.

Эрготерапевты применяют разнообразные методы и подходы в своей практике, основываясь на индивидуальном подходе к каждому пациенту. Запросы могут варьироваться: кого-то нужно заново научить держать ложку, а кого-то – уверенно ходить, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Каждый шаг к восстановлению – это шаг к новой жизни. Мы обучаем пациентов и их семьи методам преодоления трудностей, связанных с ограничениями в здоровье. В наш реабилитационный центр приезжают пациенты со всей страны. Недавно, например, у нас был пациент из Америки, который целенаправленно приехал на реабилитацию после замены тазобедренного сустава, – сообщила Елена Мареева.