Чтобы помочь при инсульте, важна оперативность

В 2022 году в неврологическое отделение № 1 ОКБ № 1 с инсультом поступило свыше 650 человек. Диагноз часто становится причиной инвалидности или преждевременной смерти. В спасении людей с таким недугом крайне важна скорость.

Маршрутизация в Первой областной отлажена до мелочей. Когда пациента привозят в приемный покой, у врачей есть полчаса на осмотр, анализы и компьютерную томографию. В отделении работает команда из 50 сотрудников – медсестры, санитарки, регистраторы, врачи. Согласованные действия, профессионализм и современное оборудование позволяют ежедневно спасать человеческие жизни. Круглосуточную помощь здесь одновременно могут оказать 30 пациентам.

"Желательно, чтобы пациент был доставлен в течение трех часов от начала первых симптомов, - рассказал Рашит Раемгулов, заведующий неврологическим отделением № 1 ОКБ № 1. - Асимметрия лица — явный признак катастрофы. Также при инсульте могут нарушиться речь, глотание, зрение, возникнуть эпилептические припадки, головокружение, спутанность и потеря сознания. В любом случае, нужно вызвать врача при появлении симптомов, которых раньше не было".