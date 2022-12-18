Как распознать инсульт, рассказала тюменский врач

В 2022 году с диагнозом инсульт в Областную клиническую больницу поступило 1595 пациентов. Опасность заболевания заключается в том, что жизнь человека, который оказался в таком состоянии, зависит от того, насколько быстро он окажется в стационаре. Есть несколько часов, пока в пострадавших участках головного мозга не наступили необратимые патологические изменения.

– Выделяют два вида инсультов: ишемический появляется в результате закупорки просвета сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой и геморрагический – при разрыве стенки сосуда, – объяснила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" врач-невролог ОКБ №2 Оксана Дубровина.

По словам специалиста, после 55 лет риск возникновения инсульта значительно повышается. Усугубить ситуацию, при которой может возникнуть инсульт могут такие факторы: неконтролируемая артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и нарушение липидного (жирового) обмена, заболевания сердца, в том числе нарушение ритма сердца, сахарный диабет, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, острые стрессы.

При подозрении на инсульт нужно провести простой тест "лицо-рука-речь", разработанный специально для повышения грамотности населения:

1. Нужно попросить улыбнуться для выявления асимметрии лица.

2. Попросить вытянуть перед собой две выпрямленные руки, одна из них, возможно, опускается или не поднимается совсем.

3. Спросить у человека ФИО, адрес, время года – для выявления нарушения речи и ориентацию во времени и пространстве.

Как рассказала Оксана Дубровина, существует первичная и вторичная профилактика. Первая касается модификации образа жизни. Речь идет о правильном рациональном питании, снижении количества употребляемой соли, снижении веса при избыточной массе тела, отказе от вредных привычек. Важно также уделять внимание коррекции артериальной гипертензии, приему препаратов при сахарном диабете и заболеваниях сердца.

Вторичная профилактика нужна каждому пациенту после перенесенного инсульта. Программа профилактики повторного инсульта разрабатывается индивидуально. Она включает в себя мероприятия первичной профилактики, а также медикаментозную терапию – антитромботические препараты (антиагреганты и антикоагулянты), статины (препараты для коррекция уровня холестерина в крови), гипотензивные препараты, хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия – удаление атеросклеротических бляшек из сонных артерий).