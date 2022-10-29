Тюменцам рассказали о риске развития инсульта после коронавируса

29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Каждый год в России фиксируют около 600 000 случаев инсульта и их число стремительно растет.

При инсульте руки и ноги перестают слушаются, также конечности могут онеметь, язык начинает заплетаться, ходить становится трудно и, в некоторых случаях, инсульт может сопровождать сильная и резкая головная боль. Но бывают случаи, когда недуг поражает область мозга, которая не отвечает за двигательные функции. Тогда, по началу, инсульт можно и не заметить, а его симптомы списать на усталость или легкое недомогание. В этом случае человек теряет драгоценное время, в течение которого ему должна быть оказана помощь, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

"Бывают такие инсульты, при которых симптоматика полностью проходит уже через 3 недели. Это явление называется "малый инсульт". Если симптомы длятся больше 3 недель — это обычный инсульт. В таком случае, чтобы функции мозга восстановились, пациенту нужно около двух лет. Длительность зависит от того, как быстро была оказана медицинская помощь и от качества реабилитации. Шансы есть всегда", - говорит врач-невролог, рефлексотерапевт Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Антипина.