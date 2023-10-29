В "Градостроителе" успешно проводят реабилитацию после инсульта

С начала этого года почти 500 пациентов прошли нейрореабилитацию в тюменском Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Истории у пациентов самые разные. Так у Арсена Д. инсульт случился во время сна. Утром 61-летний мужчина позвонил брату, но не смог ничего сказать. Скорая доставила пациента в сосудистый центр Областной больницы №23 в Ялуторовске. После лечения Арсена направили на реабилитацию в "Градостроитель".

"Пациент поступил к нам маломобильный, не мог ходить, обслуживать себя. Чтобы достичь поставленной цели реабилитации, ему пришлось много трудиться. За 21 день курса Арсен встал из инвалидной коляски, передвигается самостоятельно с опорой на трость, в пределах комнаты – без опоры", - рассказывает его лечащий врач Фаина Усова.

Основа восстановительного лечения после инсульта – двигательная реабилитация. Утраченные навыки двигательной активности, начиная с элементарных поворотов в кровати и заканчивая ходьбой, помогают восстановить инструкторы-методисты ЛФК, сообщает Наталья Колесник, пресс-секретарь ОЛРЦ "Градостроитель".