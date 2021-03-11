В прокуратуре Тюменской области обсудили итоги сплошной проверки частных пансионатов и других социальных заведений

Прокурор Тюменской области Владислав Московских принял участие в оперативном совещании при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации Сергее Зайцеве по вопросу состояния законности в сфере пожарной безопасности в Тюменской области и других регионах Уральского федерального округа, в том числе на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев отметил, что проблемы обеспечения пожарной безопасности, в том числе в местах с массовым пребыванием людей, носят комплексный характер. Необходимо выявить всех поставщиков социальных услуг и осуществлять системный контроль за их деятельностью.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских выступил с докладом. Он подчеркнул, что анализ негативной динамики пожаров в регионе, результаты проведенной прокурорами проверки показывают наличие ряда нерешенных проблем, а также системных нарушений, которые отрицательно влияют на состояние защищенности людей, их имущества, государственных материальных ценностей.

В результате организованных надзорных мероприятий прокурорами с участием специалистов органов государственного контроля проверено свыше 90 объектов, включая объекты с проживанием людей. По результатам проверок внесено 44 представления об устранении нарушений закона. По рассмотренным представлениям к дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц. Должностным лицам объявлено 22 предостережения о недопустимости нарушений закона, возбуждено 4 дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которые рассмотрены, лица привлечены к административной ответственности. Возбуждено 1 уголовное дело.

В связи с нарушениями требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью проживающих в них лиц, по искам прокуроров деятельность 9 объектов, на которых оказывались социальные услуги, а также услуги по ресоциализации, прекращена. Правительством Тюменской области оказано содействие в расселении всех граждан, нуждавшихся в социальной помощи.

Проверки показали, что в данной сфере требуется принятие согласованных мер всеми заинтересованными ведомствами.

Необходимы дальнейшая активная работа в сфере развития в регионе негосударственных организаций социального обслуживания, осуществление эффективного контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг, в том числе за их соответствием предъявляемым требованиям.

Требует реализации комплекс мер для совершенствования системы раннего выявления и оказания социальной помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.

"Мы должны обеспечить безопасность граждан, соблюдение и защиту их прав – отметил Губернатор Тюменской области Александр Моор. – Мы понимаем, что от скоординированной деятельности всех присутствующих на этом совещании зависит жизнь наших земляков. Мы можем работать эффективнее и будем это делать в тесном взаимодействии со всеми ведомствами и структурами".

По итогам совещания выработаны конкретные меры, принятие которых позволит повысить эффективность проводимой уполномоченными органами работы.

В совещании также приняли участие прокуроры других субъектов Уральского федерального округа, главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко, заместители губернатора Ольга Кузнечевских и Алексей Райдер, уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, руководитель регионального следственного управления Следственного комитета России Александр Кубляков, начальник областного ГУ МЧС России Артур Хачатрян, заместитель начальника УМВД России по Тюменской области - начальник полиции Булат Хайруллин и другие лица, сообщили в прокуратуре.