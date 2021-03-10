В Тюмени пройдет онлайн-школа для деятелей IT и медиа

Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

С 27 марта по 7 мая в Тюмени пройдет бесплатная всероссийская онлайн "Медиашкола" для деятелей IT, медиа и цифрового искусства. Участники создадут концепции проектов и совместно с российскими медиахудожниками и экспертами новых медиа создадут выставки цифрового искусства в мультицентре "Контора пароходства" и "МТЦ Космос". Подать заявку может любой желающий от 16 лет. Регистрация открыта по ссылке до 21 марта.

"Медиашкола" — первое событие триатлона цифрового искусства "Фиджитал". Участниками станут 200 человек со всей России с разным уровнем знаний. На протяжении месяца они пройдут онлайн-обучение по четырем направлениям:

"дополненная реальность" — работа с технологиями виртуальной реальности;

"световые приборы и LED экраны" — здесь научат создавать световые эффекты;

"машинное обучение" — участники разработают нейронные сети;

"интерактивность и генеративная графика" — здесь будут проектировать действия человека в физическом и цифровом пространстве.

Работа пройдет в командах от 3 до 6 человек. Участники изучат теорию вопроса и получат практические задания, которые регулярно будут разбирать вместе с экспертами.

Также для тех кто хочет разбираться в цифровом искусстве каждые выходные будут проходить открытые лекции с приглашенными экспертами. Здесь расскажут о креативном мышлении и будут развивать насмотренность. Лекции пройдут в онлайн и офлайн-формате. Прямые эфиры выйдут в группе Фиджитал "ВКонтакте". Посетить лекции очно может любой желающий, но с ограничением по количеству — не более 50 человек. Экспертами открытого лектория станут:

Ксения Храбрых — создает интерактивные инсталляции, документальные веб-проекты, основатель Санкт-Петербургской Мастерской интерактивного искусства;

Елена Никоноле — проводит мастер-классы в Берлинской арт-лаборатории, Инновационном центре "Сколково";

Татьяна Самараковская — ведущий креатор международной компании Hello Computer. Реализует арт-проекты с помощью интеграции физического и цифрового мира;

Анастасия Ярмош — автор первой в России магистратуры Art&Science, которая объединяет художественные и научные сообщества для создания арт-объектов.