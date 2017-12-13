Тюменских школьников научат видеомонтажу на проекте "Медиастрана"

Второй образовательный модуль областного проекта "Медиастрана" пройдет в субботу, 16 декабря, на базе Института филологии и журналистики ТюмГУ и студии телеканала "Евразион-ТВ". Занятия будут посвящены видеосъемке.

Учащиеся 65 школ региона посетят мастер-классы профессиональных журналистов и получать практические навыки. Так, корреспондент телеканала "Тюменское время", автор и ведущая программы "Сделано в Сибири" Лилия Вагина проведет для ребят практикум по видеосъемке. Ведущая online-трансляции "Worldskills Russia" Анжелика Молоткова представит тренинг "Уверенное поведение в кадре". И конечно, юнкоры научатся основам видеомонтажа.

После обучения участники получат домашнее задание: снять и смонтировать два видеоролика: об участнике Великой Отечественной войны и о своей школе.

Напомним, проект "Медиастрана" реализуется по инициативе тюменского отделения Общероссийского народного фронта и направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. В рамках первого модуля ребята познакомились с тюменскими журналистами и блогерами, узнали правила интервьюирования и научились создавать спецпроекты для интернет-СМИ.

Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ региона, который запланирован на весну 2018 года.