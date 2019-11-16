В Тюмени стартует образовательный проект для студентов "МедиаСеть"

Источник: MediaСеть

Образовательный проект для студентов "МедиаСеть" стартует в Тюмени 19 ноября. Принять участие в нем могут студенты и фрилансеры в возрасте от 16 до 35 лет включительно.

Участники будут соревноваться по девяти медиа-направлениям: комиксы, дизайн, SMM, авторство, IT, фото, видео, VFX и музыка. Каждое из них будет курировать приглашённый медиа-наставник. В числе новшеств в этом году – проведение вебинаров, с помощью которых можно получать образовательный контент, не выходя из дома.

"Сегодня, занимаясь медиа, ты не можешь понять, есть ли кто-то круче тебя? Всё субъективно. Благодаря конкурсу ты можешь себя с кем-то сравнить, посмотреть, как работают остальные, проявить себя. И возможно, если ты выиграешь, у тебя появится подтверждение твоего хобби, твоего увлечения", – прокомментировал креативный продюсер проекта Андрей Зубов.

Открытие состоится 19 ноября в 17:00 в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Вход свободный.