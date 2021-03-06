В Тюмени развивается детская стоматологическая помощь

Детское стоматологическое отделение открылось в тюменском поликлинике №4 по ул. Профсоюзная, 79. Здесь оборудовали три современных стоматологических установки с креслом для пациента, столиком врача с инструментами, камерой и монитором.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, открытие прошло накануне Международного дня зубного врача, который отмечается 6 марта, в рамках региональной программы по развитию детской медицины нацпроекта "Здравоохранение".

Отделение работает в плановом режиме и оказывает исключительно терапевтическую стоматологическую помощь. Запись на приём осуществляется через контакт-центр поликлиники по телефону или через интернет. Приоритет отдается пациентам, закрепленным за поликлиникой.

Современное оборудование позволяет вести лечение практически без шума работающей бормашины, что оценят юные пациенты. Один из приборов предназначен для проведения лазерной диагностики кариеса и обнаружения скрытых кариозных полостей. Метод комфортный и безопасный даже для малышей.

По направлению педиатров стоматологи проводят профосмотры. Также в отделении работает гигиенист, выполняющий профессиональную гигиену полости рта - при помощи ультразвука и безболезненно.