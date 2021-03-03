Тюмень за день: 3 марта

18:00 03 марта 2021
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В Тюменской области продолжают работу 10 коронавирусных госпиталей

Суммарно госпитали рассчитаны на 1 200 мест.

Тюменка получила три года колонии за истязание дочерей

Уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего супруга женщины.

Тюменским женщинам-врачам посвятили фотовыставку

Ее героинями стали сотрудницы моногоспиталя областной клинической больницы №1, работающие в "красной зоне".

Теги: Тюмень за день
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