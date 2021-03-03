Тюмень за день: 3 марта

В Тюменской области продолжают работу 10 коронавирусных госпиталей
Суммарно госпитали рассчитаны на 1 200 мест.
Тюменка получила три года колонии за истязание дочерей
Уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего супруга женщины.
Тюменским женщинам-врачам посвятили фотовыставку
Ее героинями стали сотрудницы моногоспиталя областной клинической больницы №1, работающие в "красной зоне".
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