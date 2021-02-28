Тюменцы, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы

Тюменцы, которые уже перенесли коронавирус и имеют антитела, могут стать донорами плазмы, чтобы помочь выздороветь другим. По словам врачей, плазма с антителами улучшает состояние больного с covid-19 в 60% случаев.

Как рассказал главный врач ГБУЗ ТО "Станция переливания крови" Александр Гаврилей, налажено взаимодействие с поликлиниками Тюмени, которые присылают списки переболевших жителей.

"Мы смотрим по медпоказаниям, может ли пациент стать донором антиковидной плазмы, обзваниваем, приглашаем прийти к нам. Все по желанию: из всех отобранных соглашаются только 50% тюменцев. Ежедневно приходят 8-10 человек. У них за раз забирается 650 мл плазмы", - прокомментировал Александр Гаврилей.

Более того, сотрудники станции переливания обследуют даже обычных доноров крови, из них у 10-12% выявляются антитела к коронавирусу. Их биоматериал также идет на отделение антиковидной плазмы. Ежедневно в больницы города уходит со станции переливания 20 доз плазмы. Тюменская область – лидер в УрФО по количеству таких доноров, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Отметим, сдать плазму могут люди не старше 55 лет. Особенно нужны доноры с отрицательной группой крови. Станция принимает горожан с 8:00 до 13:30 в будни, проводятся также донорские субботы.