Праздничные акции пройдут в Тюмени в рамках Всемирного дня донора

Всемирный день донора отмечают 14 июня. Традиционно сотрудники Тюменской областной станции переливания крови и ее филиалов проведут акции для жителей региона.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, 15 июня пройдет посвященная праздничной дате донорская акция – в Тюмени, Ишиме, Тобольске. Сотрудники Тюменской ОСПК поздравят активных доноров, вручат им сувениры с символикой службы крови. Также выездная донорская акция состоится 15 и 16 июня в Ялуторовске, а 17 и 18 июня - в Ялуторовском районе.

В 2020 году в тюменские лечебные учреждения было передано более 10 000 литров эритроцитсодержащих трансфузионных сред - на 1,9 % больше реализованных в 2019 году. В трудный период пандемии поддержку службе крови оказали сотрудники Росгвардии, курсанты и преподаватели ТВВИКУ, волонтеры-медики и студенты ТГМУ, медицинские работники, а также кадровые доноры ОСПК, откликнувшиеся на приглашение сдать кровь.

В 2021 году сохраняется повышенная потребность в компонентах крови, поэтому проводятся дополнительные дни Донора в последнюю субботу каждого месяца.

В Тюменской области проживает более 5000 почетных доноров СССР и России. В прошлом году удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор России" получили 219 жителей региона, а с начала 2021 года почетными донорами стали еще 120 тюменцев.