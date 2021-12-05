Более 70 литров крови сдали тюменцы во время Донорской субботы

Более 70 литров крови сдали участники акции Областной станции переливания крови "Донорская суббота", которая проходила в конце ноября. Ее участниками стали 164 человека.

Донорская суббота проводится каждый месяц, чтобы работающие люди, не имеющие возможности прийти на станцию в будние дни, могли стать донорами в выходной день.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за 10 месяцев 2021 года на станции провели 33450 процедур сдачи крови, заготовили около 30509 литров цельной крови, в том числе около 2167 л – в выездных условиях.

Также за это время заготовлено и выдано в лечебно-профилактические учреждения 9915 л эритроцитсодержащих компонентов, выдано 3917 лечебных доз тромбоцитов. Свежезамороженной плазмы передано в лечебные организации более 5593 л, в том числе 1316 л антиковидной с антителами к COVID-19.

Проводится постоянная работа с различными категориями доноров, чтобы привлекать их к повторным процедурам, формировать у них ответственное отношение к своему здоровью, увеличивать количество регулярных доноров крови и ее компонентов.

"Донорство – это исключительная возможность спасти жизнь незнакомого человека, поскольку искусственной альтернативы продуктам крови в настоящее время не существует. Пожертвованная донорами кровь используется при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах, гематологических, онкологических и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь нескольким пациентам", – отметил главный врач ОСПК Александр Гаврилей.