В Тюменской области за два месяца заготовлено около 6 тысяч литров донорской крови

С начала 2024 года служба крови Тюменской области заготовила 5928 литров цельной крови, в донорстве приняли участие 8 932 человек, выполнено 9 290 донаций, сообщает местный депздрав.

Переливание крови играет важнейшую роль в медицине: оно необходимо в ходе операций, при лечении тяжёлых заболеваний. Благодаря активности доноров медики могут констатировать полное и своевременное обеспечение компонентами крови пациентов региона, отмечают в депздраве.