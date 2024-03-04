В Тюменской области за два месяца заготовлено около 6 тысяч литров донорской крови

13:44 04 марта 2024
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С начала 2024 года служба крови Тюменской области заготовила 5928 литров цельной крови, в донорстве приняли участие 8 932 человек, выполнено 9 290 донаций, сообщает местный депздрав.

Переливание крови играет важнейшую роль в медицине: оно необходимо в ходе операций, при лечении тяжёлых заболеваний. Благодаря активности доноров медики могут констатировать полное и своевременное обеспечение компонентами крови пациентов региона, отмечают в депздраве.

Теги: донорство , кровь , станция переливания крови , статистика
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