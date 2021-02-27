Тюменские и свердловские онкологи поделились друг с другом опытом

Делегация сотрудников рентгенологического отделения тюменского МКМЦ "Медицинский город" во главе с заведующим Александром Прищеповым посетила Свердловский областной онкологический диспансер с целью обмена опытом. Врачи и рентгенлаборант приняли участие в МРТ исследованиях онкологических пациентов, в том числе на новом магнитно-резонансном томографе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, возможности этого аппарата позволяют проводить детальное сканирование органов и систем, сокращая тем самым время некоторых видов исследований.

Так как качество подобных исследований во многом зависит от опыта среднего медицинского персонала, то в мероприятии принял участие лаборант рентгенологического отделения Медицинского города.

Заведующий отделением пообщался с руководителем референс-центра лучевой диагностики Виктором Кузнецовым. Здесь осуществляют дистанционное консультирование тех исследований, которые выполнены пациентам в медицинских организациях округа.

"С коллегами из Екатеринбурга мы обменялись опытом в области МР-диагностики онкологических заболеваний, оценили организационную работу референс-центра. Сегодня мы накопили достаточный опыт дистанционного описания лучевых исследований. В Тюменской области работает региональная радиологическая информационная система, которая позволяет удаленно просматривать и проводить аудит качества лучевых исследований, выполняемых в медучреждениях Тюменской области и подключённых к данной системе. В прошлом году эпидемия подстегнула внедрение телемедицинских технологий и очень важно не терять темпов развития этого направления", - прокомментировал Александр Прищепов.