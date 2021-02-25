Тюменские врачи спасли пациента с разрывом аорты

Врачи Областной клинической больницы № 2 Тюмени спасли 68-летнего мужчину, у которого случился разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. В начале января тюменца с резкими болями в животе и поясничной области, слабостью и тремором госпитализировали в приемное отделение медучреждения.

Аневризма брюшного отдела аорты – это снижение прочности и эластичности стенки аорты, проявляющееся ее расширением и выбуханием наружу. Риск патологии заключается в возможности разрыва стенки аорты с последующим массивным кровотечением, летальность таких случаев составляет более 70%.

Мужчине требовалась срочная операция. Врачи ОКБ №2 совместно с сосудистым хирургом Азатом Ахметовым из Центра медицины катастроф незамедлительно провели резекцию аневризмы брюшной аорты и аорто-бифеморальное протезирование. Оперативные вмешательства длились на протяжении шести часов, кровопотеря составила 4 литра, но благодаря усилиям операционной бригады, в состав которой вошли хирурги Азат Ахметов и Шируя Лундуков, а также анестезиолог, перфузиолог и трансфузиологи, операция завершилась успешно.

Мужчину перевели из отделения реанимации в общую палату через пять дней после операции. Мужчина полностью восстановился и был выписан из больницы.