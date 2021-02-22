Бездомные животные в Тюмени обретают новых хозяев

Большинство отловленных бездомных животных, которые попадают в приют "ЛесПаркХоза", в дальнейшем находят новых хозяев. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев на заседании постоянной комиссии в гордуме.

В 2020 году с улиц было отловлено 2 223 животных, в том числе 1 911 собак и 312 кошек. 949 из них выпущены на прежнее место обитания. 104 оставили в приюте на постоянное проживание. 959 собак и 211 кошек передали новым или прежним хозяевам. Для сравнения, в 2019 году удалось найти хозяев для 844 собак и 191 кошки после их отлова.

Если животное не бездомное, а просто потерялось, то в первые дни следует проверить информацию о нем на сайте "ЛесПаркХоза". Выбрать себе домашнего питомца с помощью портала могут и потенциальные хозяева.

Искать новый дом для животных также помогают общественные организации: группы помощи "Живи" и "Вертикаль", благотворительный фонд "Потеряшки", приют "Мурка и Васька", помощь бездомным "Право на жизни", пишет "Вслух.ру".

Напомним, с 1 января 2020 года отлов и выпуск животных записывается на видео. Их выпускают в место прежнего обитания, если не находится хозяин, животное не проявляет немотивированную агрессию, не входит в список потенциально опасных пород, утвержденный постановлением правительства РФ. Каждая собака или кошка осматривается врачом, делается фото, проводится вакцинация, стерилизация, на ухо крепится пластиковая неснимаемая бирка. Во время нахождения в приюте животных кормят, выгуливают, убирают клетки.

В 2020 году в приюте обустроили дополнительный вольер для кошек, вольер с будками для щенков, 14 новых вольеров для содержания собак. А также оборудовали теплую лечебную секцию из 9 вольеров для стационарного лечения животных. В 2021 году улучшение материально-технической базы продолжится.