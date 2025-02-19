В Тюменской гордуме обсудили вопросы отлова и содержания бездомных собак

В 2024 году с улиц Тюмени было отловлено 1046 собак, выпущены после обработки, вакцинации, стерилизации и проверки на агрессию 352, вернулись к хозяевам или переданы новым владельцам из приюта почти 600 питомцев. Статистика год от года улучшается, но работу в этом направлении нужно усилить, уверены депутаты Тюменской городской думы.

Информацию администрации Тюмени об организации в 2024 году мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. С докладом выступил заместитель главы Тюмени Александр Ильин.

Он напомнил, что все отловленные животные направляются в межмуниципальный приют МКУ "Леспаркхоз" на улицу Кедровая, там их вакцинируют против бешенства, фотографируют, стерилизуют и чипируют, не представляющих угрозу населению выпускают обратно в среду обитания. Расходы на содержание приюта в 2024 году составили около более 51,8 миллиона рублей.

"Есть три вопроса, которые не в полной мере урегулированы на уровне федерального законодательства. Они касаются обязательной регистрации домашних животных, определения немотивированной агрессии и эвтаназии. С коллегами с управления ветеринарией в течение месяца сформируем правовые позиции по этим вопросам, потом еще раз повторно встретимся, обменяемся и, возможно, в формате какой-то рабочей группы попытаемся, по крайней мере, в городе Тюмени такой единообразный подход сформировать", - завершил доклад Ильин.

Депутат Руслан Сабиров в своем выступлении выразил мнение, что отлов бродячих собак в городе не всегда производится оперативно. Для улучшения ситуации он предложил привлекать дополнительные силы в виде добровольных дружин для отлова животных, тех, что находятся в приюте, не возвращать в среду обитания, а также вести эвтаназию.

Александр Захаров уверен, что проблему нужно решать на законодательном уровне, но и не исключать другие возможности. "Насколько можем - делаем, но если есть возможность через субъект двигаться в части решения вопросов дальше, особенно по агрессивным собакам, давайте двигаться в рамках своих полномочий", - обратился депутат к представителям администрации города.

Дмитрий Осипов отметил, что у эвтаназии бездомных животных есть как сторонники, так и противники.Тут надо принимать взвешенное решение, а главный упор делать на привлечение к ответственности собственников животных. В целом, подчеркнул депутат, ситуация с бродячими собаками в Тюмени на сегодня и которая была еще несколько лет назад - диаметрально противоположная, работу Леспаркхоза по отлову животных, по их содержанию можно оценить положительно. "Абсолютно правильно вы делаете, что действуете на опережение и стараетесь найти возможности эту проблему решить в рамках тех возможностей, которые есть", - обратился к властям депутат.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов сообщил, что 70% бездомных собак — это те, от которых хозяева отказались. Идентификация и регистрация владельцами животных, строгое ограничение и контроль за их разведением — принятие этих мер поможет улучшить ситуацию. Также в 2023 году Госдума регионам разрешила самостоятельно решать вопрос по усыплению бездомных животных. "Нужно и разработать, и утвердить на уровне правительства Тюменской области необходимые меры. Если необходимость будет, мы готовы от комиссии принять участие в вашей рабочей группе для обсуждения и принятия решений именно по тем параметрам, которые озвучены", - резюмировал Дмитрий Антипов.