Четыре тюменских приюта для животных станут межмуниципальными

Муниципальные приюты для брошенных собак и кошек работают в Тюмени, Тобольске, новый в этом году открыли в Ишиме, в январе подобное заведение начнет работу в Ялуторовске, все они будут принимать бездомных животных как со своих территорий, так и из других муниципальных образований, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

"Приюта начнут функционировать в статусе межмуниципальных - будут обеспечивать содержание животных, отловленных не только на территории городов, где они расположены, но в и ближайших сельских районах. Регион будет обеспечен необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев с учетом требований действующего законодательства", - сообщил губернатор.