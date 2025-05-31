В Уватском районе улучшают коммунальные сети

Власти Уватского района уделяют внимание повышению надежности сетей тепло- и водоснабжения, - сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- За счет бюджетного финансирования выполнен большой объем работ. В период прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов на территории Уватского района жилые и социально значимые объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения были обеспечены в полном объеме тепловой энергией, - пояснил глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Завершивший у нас 16 мая отопительный сезон прошел без каких-то серьезных аварий на сетях. На 1 мая этого года дебиторская задолженность населения увеличилась. Все это приводит к образованию и росту кредиторской задолженности предприятия, в том числе за энергоресурсы, так как все расчеты с поставщикам, производятся за счет поступления денежных средств физических и юридических лиц, а также от поступлений за оказание прочих видов услуг. Поэтому еще раз обращаю внимание жителей района на платежную дисциплину за оплату в сфере ЖКХ.

При этом предприятие ЖКХ применяет все меры, направленные на снижение дебиторской задолженности.

- Для сокращения долгов проводится претензионная работа, используя судебную и внесудебную практики. Пытаемся войти в положение людей, которые испытывают финансовые трудности, поэтому идем на рассрочку платежей. И такой подход дает результат - в прошлом году снизили задолженности с 60 миллионов 626 тысяч рублей, до 45 млн 890 тысяч руб. Но за первые четыре месяца этого года долг населения снова вырос более чем на 500 тысяч рублей, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.