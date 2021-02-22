Здравчик посетил маленьких пациентов тюменского тубдиспансера

Здравчик, герой одноименного профилактического проекта Здорового Образа Жизни, посетил маленьких пациентов Тюменского областного противотуберкулезного диспансера в День иммунитета. Вместе с Пеппи Длинныйчулок они провели для детей игры и напомнили о том, как вести здоровый образ жизни.

В игровой форме юным тюменцам напомнили о том, что поможет укрепить детский иммунитет. Крепкий сон, зарядка, правильное питание, уход за телом и зубами и, конечно, хорошее настроение – простой, но действенный рецепт здоровья.

Как сообщили в пресс-службе Областного противотуберкулезного диспансера, по итогам 2020 года зафиксировано снижение на 20% заболеваемости у ребят от 0 до 17 лет. Тем не менее, дети болеют, а наиболее уязвимы подростки от 14 до 17 лет, когда идет гормональная перестройка. В этом возрасте могут появляться вредные привычки, не всегда рационально питание.

Главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов отметил, что лечение туберкулеза длится много месяцев, и все это время дети живут в отделении. Школьники продолжают учиться в стенах диспансера. Поэтому им так нужны маленькие праздники, развлекательные и полезные уроки здоровья.

Более чем в 50% случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно, поэтому основным методом выявления туберкулезной инфекции у детей является туберкулинодиагностика, с помощью пробы Манту. Ее проводят раз в год всем детям от года до семи лет включительно. С восьмилетнего возраста всем детям проводят диаскинтест — пробу с туберкулезным рекомбинантным аллергеном.