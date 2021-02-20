В выходные на дорогах Тюменской области будут искать пьяных водителей

Мероприятие по противодействию пьяному вождению "Нетрезвый водитель" проведет областная Автоинспекция с 21 по 23 февраля.

Проверки водителей будут проходить во всех городах и районах региона. Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД выедут для оказания помощи в муниципалитеты Тюменской области, а также будут нести службу на федеральных автодорогах, отмечают в автоинспекции. В Тюмени в ночные часы на особый контроль возьмут территории у развлекательных учреждений.

ГИБДД призывает водителей быть трезвыми за рулем. Пьяное вождение приводит к тяжким последствиям. В минувшем году на дорогах Тюменской области 45 человек погибли в ДТП с участием пьяных водителей - каждый четвертый от всех погибших в дорожных авариях. В январе-феврале этого года выявлено более 700 водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков.