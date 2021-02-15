Крышку с люка, в который провалилась тюменка, украли

Фото предоставлено пресс-службой "Росводоканал Тюмень"

На улице Пирогова в Тюмени в открытый люк провалилась девушка. Об этом инциденте тюменка написала в социальной сети. Как выяснилось, крышку с люка похитил неизвестный, момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

"Сообщений об открытом колодце в водоканал не поступало. Об инциденте мы узнали в социальных сетях. Незамедлительно на улицу Пирогова была направлена аварийная бригада. Открытый колодец был огорожен, после чего на него установили новую крышку", — сообщил начальник центральной диспетчерской службы компании "Росводоканал Тюмень" Максим Мошкин.

Приехавшие на место специалисты водоканала крышку люка не обнаружили и обратились в полицию с заявлением о краже. В ходе предварительного расследования оперативниками установлено, что она была похищена. На записи с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленник катит крышку по тротуару, пытается договориться с водителем такси, а потом поднимает 50-килограммовую крышку и уносит в неизвестном направлении.

"Мы связались с потерпевшей, к счастью, девушка отделалась легкими ушибами. Но последствия могли быть и более тяжелыми. Мы вновь обращаемся к жителям города Тюмени и Тюменского района с просьбой сообщать об открытых колодцах по телефону 540-940 либо в группе "Росводоканал Тюмень"", — рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

За 2020 год в Тюменский водоканал поступило 546 заявок об открытых колодцах. Зачастую крышки сдвигает снегоуборочная техника, также нередки случаи хулиганства, 14 крышек было украдено.