"Ты всё сможешь, супергерой!": в "Медгороде" акция в поддержку онкобольных детей

15 февраля - Международный день детей, больных раком. Специально для маленьких пациентов, проходящих диагностику и лечение в тюменском "Медицинском городе", сотрудники подготовили красочные стикер-наклейки. Они будут напоминать каждому ребёнку, что он супергерой, который сможет всё преодолеть и обязательно справится с заболеванием.

В 2020 году онкологическое заболевание было диагностировано у 64 жителей Тюменской области в возрасте до 17 лет. Чаще всего в прошлом году у детей выявляли злокачественные образования мозга. Каждый ребенок, поступивший в отделение, получает очную или заочную консультацию по тактике лечения в федеральных онкологических центрах. Тюменские онкологи назначают лечение только на основании этой консультации. В "Медицинском городе" для лечения детской онкологии прибегают к химио- и лучевой терапии. Хирургическое лечение по случаю злокачественных образований не проводится.

"Дети – это всегда особые пациенты. Помимо специфики лечения онкологического заболевания у таких пациентов, в силу возраста, они требуют особых условий и подхода. Как правило, ребёнок младшего возраста госпитализируется вместе с родителем, нередко со-госпитализация требуется и пациентам подросткового возраста. Мы стараемся делать пребывание в стационаре комфортным как для ребёнка, так и для родителя - детские палаты в "Медицинском городе" оборудованы всем необходимым. Детская игровая комната, "Коробка храбрости", которая регулярно пополняется игрушками благодаря поддержке благотворительных организаций и неравнодушных людей – всё это помогает скрасить досуг ребёнка во время пребывания в "Медицинском городе", - рассказала Асель Семеевна Тутукова, врач-химиотерапевт, детский онколог.

По данным российской статистики, около 80% детей с онкологическими заболеваниями излечиваются или находятся в состоянии длительной ремиссии. По словам Асель Тутуковой, у детей компенсаторные возможности более развиты, чем у взрослых. Растущий организм лучше поддается лечению, поэтому в плане лечения дети - самые благодарные пациенты.

Онкологи "Медицинского города" обращают внимание родителей на важность своевременного обращения внимания на появление у ребёнка таких симптомов как резкое снижение веса, какое-либо опухолевидное образование, боли в костях, частые головные боли, бледность и повышенная утомляемость, тошнота, не приносящая облегчения, длительная лихорадка, не проходящая после лечения.

"При наличии таких симптомов необходимо сразу обратиться к специалисту", - прокомментировала Асель Тутукова, врач-химиотерапевт, детский онколог.

В этом году, по инициативе сотрудников "Медицинского города", каждый ребёнок, который проходит стационарное, химиотерапевтическое, лучевое лечение в медицинском центре, будут получать вместе с выписными документами красочную, воодушевляющую стикер-наклейку "супергероя".

"Разместив её дома по своему усмотрению, маленький пациент, сражающийся с грозным заболеванием, будет вспоминать о том, что сложности его заболевания преодолимы, а он - супергерой, который всё сможет", - рассказала Елена Лосева, начальник отдела информации и связям с общественностью ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".