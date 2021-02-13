На тобольских предприятиях проводят мобильную вакцинацию

Фото: Дмитрий Уженцев

В Тобольске работает бригада для выездной вакцинации против коронавирусной инфекции. Возможностями мобильной вакцинации воспользовались 350 сотрудников двух крупных предприятий Тобольска.

В передвижном медпункте имеются смотровой и прививочный кабинеты. Сначала медики Областной больницы №3 проводят осмотр – измеряют температуру тела, артериальное давление, собирают анамнез. При отсутствии медицинских противопоказаний к вакцинации ставится сама прививка. После чего пациента ждет поствакцинальный осмотр.

Вакцины медики берут с учетом точного количества желающих привиться, которое должно быть кратно пяти. Это связано с тем, что в каждом флаконе заморожено по пять доз вакцины, которые размораживаются непосредственно перед введением и в тепле долго не хранятся.

В общей сложности на сегодня антиковидную вакцину получили более 1600 жителей Тобольска и Тобольского района, из которых 230 уже привились вторым компонентом. Вакцинированные чувствуют себя хорошо, периодически врачами отмечается кратковременное повышение температуры у пациентов в первый день после вакцинации, что указывает на формирование иммунитета.

В листе ожидания сейчас находятся порядка 2800 сотрудников городских предприятий и организаций, а также более 1000 жителей города и района.

"Постепенно, по мере поступления вакцины, планируется расширять охват, в том числе и выездной работой. В больнице уже сформированы мобильные бригады для проведения прививочной кампании в Тобольском районе. Исходя из количества желающих вакцинироваться от COVID-19 определен перечень населённых пунктов для выездной работы", — рассказали в пресс-службе Областной больницы № 3.