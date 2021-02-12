Для тюменцев работает единый телефон системы долговременного ухода

Для жителей Тюменской области в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации второй год работает "Единый телефон системы долговременного ухода" на бесплатном номере 8-800-550-27-27. За в 2020 год гражданам, нуждающимся в долговременном уходе, их родственникам и иным заинтересованным лицам предоставлено более 1,2 тысячи консультаций о системе долговременного ухода.

Специалисты центра дадут разъяснения по вопросам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, расскажут о деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте.

Позвоните, если вы пожилой человек или имеете инвалидность и Вам нужна помощь в самообслуживании, если рядом с вами живет одинокий пожилой человек, нуждающийся в помощи или если вы ухаживаете за своим тяжелобольным родственником и вам нужны помощь, консультация, обучение.

На Единый телефон системы долговременного ухода обращаются не только тюменцы, но и жители области по вопросам предоставления услуг на дому, приобретению продуктов, лекарств, оказанию медицинской помощи. Все обращения о нуждаемости пожилых людей и инвалидов в предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении оперативно передаются в территориальные организации социального обслуживания.

Часто обращаются за помощью ухаживающие родственники, которым необходима консультация специалиста об особенностях заболевания, о том, как ухаживать за своим тяжелобольным родственником. Специалисты координационного центра помогают записаться в одну из школ ухода, действующих при городских поликлиниках, предоставляют консультацию по уходу, приобретению средств реабилитации.