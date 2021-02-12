Тюменские нейрохирурги прооперировали студентку с опухолью в сложном участке мозга

Фото предоставлено пресс-службой Федерального центра нейрохирургии в Тюмени

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени девушке удалили опухоль, которую обнаружили в сложном участке головного мозга.

Екатерина Темникова, студентка Иркутского медицинского университета, несколько месяцев назад стала жаловаться на ухудшение зрения, но особого значения этому не придала, списала на нагрузки в вузе. Приехала домой на каникулы, рассказала о своем здоровье родным.

"Я из династии врачей, поэтому в семье сразу забили тревогу. Когда сделали мне МРТ головного мозга, увидели на снимке большую опухоль", — рассказала Катя.

После тщательного обследования в клиниках Улан-Удэ и Иркутска врачи предположили, что на месте сделать операцию будет сложно. Оперативное вмешательство требует высокотехнологичного обеспечения и большого опыта хирургической бригады, чем обладают лишь несколько медицинских центров страны. Кате и ее маме порекомендовали ехать на лечение в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень.

"Мой брат — сосудистый хирург, поэтому он сразу сказал, надо в Тюмень, к профессору Суфианову Альберту Акрамовичу, там сделают все возможное. Помню, приехали с Катей в клинику, по привычке думали, при оформлении на госпитализацию окунемся в суету, снова испытаем напряжение, но все прошло не так. Встретили нас спокойно, приветливо, никаких лишних манипуляций и ожидания со стороны медперсонала. Как в семью попали", — вспоминает Наталья Геннадьевна, мама Кати.

По словам заведующего нейроонкологическим отделением Галея Тазетдинова, ситуация осложнялась еще и возникновением у пациентки гидроцефалии, повышенным скоплением цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга.

"Опухоль располагалась в сложном участке головного мозга, перекрыла отток жидкости. Наша задача была восстановить циркуляцию жидкости и взять кусочек ткани на биопсию. Врачи создали искусственный канал, восстановили отток ликвора обходным путем. Кусочек опухоли выжгли лазером, объём образования уменьшили, но части опухоли, связанные со стволом мозга, где располагаются жизненно важные зоны (сосудодвигательный и дыхательный центры) – остались. Следующий этап в лечении пациентки после оценки результата гистологии - лучевая терапия на остаток опухоли", — прокомментировал Галей Валеевич.

После операции состояние Кати значительно улучшилось: восстановилось зрение, исчезли шаткость в походке и мучающие ее головные боли.

"Взяла академический отпуск в институте на год. Будем ждать результаты анализов и что скажут врачи дальше. Верим, что все хорошо будет", — поделилась Катя.