На тюменской трассе задержали пьяного водителя грузовика

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера в Тюменской области сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей грузовиков.

"567 грузовиков проверены, 155 водителей привлечены к административной ответственности", — сообщает о результатах проверки Госавтоинспекция Тюменской области.

В числе нарушителей — один пьяный водитель большегруза, остановленный на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, один водитель, не имеющий соответствующей категории на управление транспортом, остановленный на региональной дороге Тюмень — Нижняя Тавда, один водитель, управляющий большегрузом, находящимся в розыске за совершение ДТП в Тюмени.

В Уватском районе на 479-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автоинспекторы остановили большегруз "МАЗ", принадлежащий организации из Свердловской области,. В кабине грузовика кроме водителя находились три пассажира, в машине не было тахографа, а водитель честно признался полицейским, что "вчера бухал", но считал себя трезвым. Показания алкотестера при освидетельствовании 46-летнего дальнобойщика составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления большегрузом, изначально он должен был перегрузить трубы и перевезти их в ХМАО.