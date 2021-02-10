На тюменской трассе задержали пьяного водителя грузовика

12:44 10 февраля 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера в Тюменской области сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей грузовиков.

"567 грузовиков проверены, 155 водителей привлечены к административной ответственности", — сообщает о результатах проверки Госавтоинспекция Тюменской области.

В числе нарушителей — один пьяный водитель большегруза, остановленный  на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, один водитель, не имеющий соответствующей категории на управление транспортом, остановленный  на региональной дороге Тюмень — Нижняя Тавда, один водитель, управляющий большегрузом, находящимся в розыске за совершение ДТП в Тюмени.

В Уватском районе на 479-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автоинспекторы остановили большегруз "МАЗ", принадлежащий организации из Свердловской области,. В кабине грузовика кроме водителя находились три пассажира, в машине не было тахографа,  а водитель честно признался полицейским, что "вчера бухал", но считал себя трезвым. Показания алкотестера при освидетельствовании 46-летнего дальнобойщика составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления большегрузом, изначально он должен был перегрузить трубы и перевезти их в ХМАО. 

 

Теги: ГИБДД , грузовик , проверки
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