Пожилые тюменцы могут поставить прививку от коронавируса

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

Вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена для всех в возрасте от 28 лет. По данным Минздрава России, препарат безопасен и эффективен и для возрастной категории старше 60 лет. Однако стоит учесть определенные факторы перед вакцинацией.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, у людей старшего возраста практически всегда есть хронические заболевания. Поэтому важно, чтобы в период вакцинации они не были в обострении, чтобы человек находился в ремиссии. Впрочем, это правило можно отнести ко всем людям, особенно если их заболевания входят в группу риска по коронавирусу.

Перед вакцинацией тюменцам рекомендуют проконсультироваться с терапевтом, чтобы оценить свое состояние. Обязательно нужно сообщить о каких-либо особенностях своего организма медперсоналу перед постановкой прививки, пишет "Мегатюмень".